هاليب تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس

حافظت الرومانية سيمونا هاليب على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين برصيد 7571 نقطة رغم خروجها المبكر من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس وتليها الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6740 نقطة.



وصعدت النجمة الألمانية أنجليك كيربر، إلى المركز الرابع في التصنيف الذي شهد أيضا صعود الألمانية الأخرى جوليا جورجيس، إلى المراكز العشرة الأولى.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس كما يلي:

1. الرومانية سيمونا هاليب.

2. الدنماركية كارولين فوزنياكي.

3. الأمريكية سلون ستيفنز.

4. الألمانية أنجليك كيربر.

5. الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

6. الفرنسية كارولين جارسيا.

7. الإسبانية جاربين موجوروزا.

8. التشيكية بترا كفيتوفا.

9. التشيكية كارولينا بليسكوفا.

10. الألمانية جوليا جورجيس.

