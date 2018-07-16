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برلمان

البرلمان يحيل 36 طلب إحاطة إلى الحكومة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:25 م
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب 36 طلب إحاطه تمت مناقشتها بلجنة المقترحات والشكاوى، إلى الحكومة.

جاءت الطلبات كالآتي: بسام فليفل، بشأن إنشاء مدخل لمدينة طلخا بطول (كيلومترين) لربط مدينة طلخا بمحور كباري طلخا – محافظة الدقهلية، العضو جمال كوش،بشأن رصف الطرق الداخلية لقرى بتميده، نقباس، ميت السباع التابعة لمجلس مدينة بنها – محافظة القليوبية، العضو عصام خلاف، بشأن معاناة المواطنين بمدينة الواسطى – محافظة بني سويف في الحصول على تراخيص بناء مما يجعلهم يقومون بالبناء بالمخالفة وبطريقة عشوائية.

وشملت الطلبات أيضا: طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب،بشأن إدراج منطقة حلوان ضمن خطة الدولة العاجلة في تطوير القرى والعشوائيات ، وطلب إحاطة مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي،بشأن تطوير عزبة خير الله بحي دار السلام – محافظة القاهرة ، وطلب مقدم من العضوين أحمد الشريف، وأحمد خليل،بشأن إعفاء أهالي قرى العامرية (مريوط – النهضة – البنجر) من رسوم الكارتة أسوة بقرى مناطق أبيس وقرى المعمورة – محافظة الإسكندرية ، أحمد العوضي،بشأن تحويل قرية المقاطعة – مركز السنبلاوين إلى مدينة -محافظة الدقهلية.

هذا بالإضافة إلى: طلب العضو حسام العمدة،بشأن رصف طريق عزبة أبو سالم التابعة لمركز سمسطا – محافظة بنى سويف ، العضو / سهير الحادى،بشأن شراء لودر كبير وقلاب (10م) للوحدة المحلية لقرية دوينة – أبو تيج – محافظة أسيوط ، العضو / يس عبد الصبور محمد،بشأن تطوير منطقة قرية جبل تقوق الواقعة في كردون مدينة أسوان لتصبح مزارًا سياحيًا بمحافظة أسوان، العضو / حسين محمود عشماوى،بشأن رصف شارع المقابر ورفع كفاءة الكهرباء بقرية الإصلاح الزراعى – محافظة القليوبية، العضو / محمد حمدي دسوقي، بشأن رفع كفاءة مستشفى الرمد بأسيوط ومستشفى أسيوط العام بمحافظة أسيوط ، العضو / محمد حسين عبدالرحيم،بشأن سد العجز الشديد في الأطباء وخاصة في بني شقير – مركز منفلوط – محافظة أسيوط، العضو / زكريا حسان،بشأن إدراج المقر المقترح لإسعاف مدينة ساقلته بخطة العام المالي 2018/2019 محافظة سوهاج العضو / سمير رشاد أبوطالب،بشأن تخصيص مساحة (6) قراريط تبرع من أحد المواطنين لإنشاء وحدة صحية بقرية البصير وتوابعها مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وتضمنت أيضا طلب العضو / جمال آدم،بشأن إنشاء قسم للحروق بمستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد العضو / أحمد العوضي،بشأن استكمال الوحدة الصحية بقرية المعالوه – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.العضو / ممدوح علي عمارة،بشأن زيادة حافز جذب العمالة لكل من الأطباء والأساتذة والاستشاريين بين الأخصائيين بمستشفى الشلاتين المركزي – محافظة البحر الأحمر العضو / حسام العمدة،بشأن تطوير مستشفى سمسطا المركزي محافظة بنى سويف العضو / حسن سيد خليل،بشأن إقامة مستشفى مركزي بقرية الرمادي بحري بدلًا من وحدة طب الأسرة بمدينة أدفو – محافظة أسوان، العضو / يس عبد الصبور،بشأن تخصيص مبنى حي الصداقة بأسوان كاستراحة لأطباء مستشفى الصداقة (المغتربين من الأطباء والعمال) العضو / بسام فليفل،بشأن نقل محرقة النفايات الطبية من منشية البدراوي مركز نبروه إلى مدينة جمصة – محافظة الدقهلية العضو / بسام فليفل،بشأن إنشاء وحدة حسابية بمستشفى الأمراض النفسية بقرية دميره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية العضو / مكرم رضوان،بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جميع فئات الشعب المصري.

كما شملت طلب العضو / أبو المعاطي مصطفى،بشأن إصدار قرار يسمح بنقل الأطباء بين القطاعات المختلفة في وزارة الصحة والسكان لتغطية احتياجات المواطنين العضو / بسام فليفل، بشأن تطوير مزلقاني جوجر – ميت الكرما – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، العضو / أحمد العوضي، بشأن تطوير مزلقان السكة الحديد الموجود على خط السكة الحديد السنبلاوين – الزقازيق – محافظة الدقهلية. العضو / زكريا حسان، بشأن تطوير ميناء سفاجا وعمل ميناء جاف يخدم الصعيد وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد. / إيمان خضر، بشأن عمل إحلال وتجديد لكوبرى كفر موسى عمران على ترعة الصبابة – مركز الزقازيق – الشرقية الكيلو (200,6) وتدبيش جسر بحر مشتول وإصلاح البدالة الآخذة من ترعة الجوارشى وإحلال وتجديد كوبري كفر الحمام – محافظة الشرقية.السيد العضو / عصام أبو المجد، بشأن الموافقة على ازدواج خط السكك الحديدية الزقازيق – ههيا – أبو كبير – كفر صقر – السنبلاوين – المنصورة وحتى دمياط.

وأخيرا طلب العضو / جمال كوش، بشأن رصف الطرق الداخلية لقريتي ورورة ودملو بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي – محافظة القليوبية.السيد العضو/ خالد عبدالعزيز فهمي، بشأن إنشاء كوبري للسيارات بمنطقة المطبعة بحي دار السلام – محافظة القاهرة العضوين/ أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن رصف الطريق ما بين كوبري قرية فلسطين ومحطة (5) – محافظة الإسكندرية العضو/ سهير الحادي، بشأن إنشاء كوبري على نهر النيل بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط. العضو/ يس عبدالصبور، بشأن إيقاف قطاري 2007/2009 VIB في محطة كلابشة – محافظة أسوان. العضو/ حسن سيد خليل، بشأن إيقاف أحد القطارات في محطة الخوى بمركز إدفو – محافظة أسوان.

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