ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشاد عبده: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد تحسن الاقتصاد..فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:31 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "مصر عانت الفترات السابقة من مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى، تمثلت في نقص النقد الأجنبي"، مضيفا: "الوضع تغير الآن، الجميع سعيد بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى الوطن".

وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية، ببرامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن "النقد الأجنبي تراجع في مصر خلال عهد جماعة الإخوان الإرهابية إلى ١٣ مليار دولار"، مشيرا إلى أن "النقد الأجنبي وصل حاليا إلى ٤٥ مليار دولار".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العملة الأجنبية هي التي تلبي احتياجات الشعب المصري من السلع الأساسية، والمواد الغذائية، وغيرها، مشيرا إلى أنه "كلما زاد الاحتياطي الدولاري كلما انخفض سعره، وانخفض معدل التضخم".

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان: القانون الفرنسي يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة

لتصعيد القضية مع قطر.. أبو سعدة يرفع دعوى بتعويض أسر الشهداء بـ150 مليون دولار.. خارجية البرلمان: لا يضاهي جرائم تنظيم الحمدين.. وحمدي بخيت يطالب بـ تدويل الأمر

التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في اليمن

هداف كأس العالم 2018 . .هارى كين يعوض إخفاقه أمام محمد صلاح

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات طلاب المرحلة الأولى

هذا ما قالته رئيسة كرواتيا عن خسارة منتخب بلادها نهائي المونديال

الصحة: إصابة 20 مواطنا فى تصادم نقل بـ أتوبيس فى المنوفية

شاهد.. احتفالات الفرنسيين بلقب المونديال تتحول إلى فوضى عارمة

وليد فواز يثير حيرة جمهوره بدبلة زواجه من مي سليم

مبابي وبوغبا .. أبناء العرب وأفريقيا يوحدون فرنسا في كأس العالم

ننشر الأسعار الجديدة للسجائر

تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. صور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

شروط يجب توافرها فى محفظ القرآن.. فيديو
محمود صقر: البحث العلمى سيعتمد على العنصر البشرى قريبا.. فيديو
صقر: مصر ستصبح ضمن 50 دولة فى مؤشر الابتكار العالمي.. فيديو
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟