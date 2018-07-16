رشاد عبده: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد تحسن الاقتصاد..فيديو



قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "مصر عانت الفترات السابقة من مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى، تمثلت في نقص النقد الأجنبي"، مضيفا: "الوضع تغير الآن، الجميع سعيد بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى الوطن".



وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية، ببرامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن "النقد الأجنبي تراجع في مصر خلال عهد جماعة الإخوان الإرهابية إلى ١٣ مليار دولار"، مشيرا إلى أن "النقد الأجنبي وصل حاليا إلى ٤٥ مليار دولار".



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العملة الأجنبية هي التي تلبي احتياجات الشعب المصري من السلع الأساسية، والمواد الغذائية، وغيرها، مشيرا إلى أنه "كلما زاد الاحتياطي الدولاري كلما انخفض سعره، وانخفض معدل التضخم".



