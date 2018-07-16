وزيرة الصحة تتوجه إلى أسوان لتفقد المنظومة الطبية

تتوجه الدكتوة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، الى محافظة أسوان، وذلك لتفقد الأوضاع الصحية والمنظومة الطبية بالمحافظة ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.



ومن المقرر أن تزور وزيرة الصحة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، وذلك لمناقشة المشروع المزمع الانتهاء منه قريبًا لإفتتاح وحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر للأورام بمحافظة بورسعيد تزامنًا مع تطبيق مشروع التأمين الصحي الجديد.



كما تتفقد وزيرة الصحة والسكان مستشفى أسوان العام للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بكافة محاور خطة الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار في الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة في خلال ٦ أشهر، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.