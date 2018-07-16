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اقتصاد

اتساع نطاق إضراب العاملين بقطاع النفط والغاز في النرويج

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:43 م
صدى البلد
رويترز
أضرب نحو 900 من العاملين في حقول النفط والغاز البحرية في النرويج اليوم الاثنين عن العمل لينضموا لنحو 700 من العاملين بدأوا إضرابا الأسبوع الماضي في تصاعد للخلاف بشأن الأجور ومعاشات التقاعد، مما أضر بالإنتاج.

وقال اتحاد سيف للعاملين إنه سيدرس خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيوسع نطاق الإضراب ليشمل جميع الأعضاء البالغ عددهم 2250 عضوا.

ومضى الاتحاد في خطة توسيع نطاق الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي بعدما لم يستجب أصحاب العمل لمطالبات برفع الأجور ومزايا التقاعد بحلول منتصف ليل الأحد (2200 بتوقيت جرينتش).

وهذا أكبر إضراب في القطاع منذ عام 2012 حيث استمر الاضراب 16 يوما وأدى لخفض إنتاج النرويج من النفط بنسبة 13 بالمئة والغاز الطبيعي بنحو أربعة بالمئة.

ومن غير المتوقع أن يكون لاتساع نطاق الإضراب تأثير إضافي فوري علي إنتاج النفط والغاز يتجاوز إغلاق حقل كنار التابع لشل الأسبوع الماضي، والذي ينتج 23 ألفا و900 برميل من المكافيء النفطي يوميا.

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