الخطيب ينهي صفقة عمار حمدي

أنهى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حسم صفقة عمار حمدي صانع ألعاب النصر ووقع اللاعب بالفعل لمدة خمس سنوات.



ودخلت عدد من الأندية في منافسة شرسة مع الأهلي للحصول على خدمات موهبة النصر الشابة.



ولعبت رغبة اللاعب دورا مهما في حسم الأمر للأهلي بجانب تدخل محمود الخطيب بنفسه خاصة أنه أحد أبناء نادي النصر.