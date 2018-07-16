حملات للتفتيش على الوصلات الخلسة بوسط مدينة مرسى مطروح

قامت الإدارة العامة للتفتيش على الخطوط الناقلة والوصلات الخاصة بحملة تفتيش بالاشتراك مع إدارة المياه، على منطقة محدود الدخل بمدينة مرسى لرصد المخالفات والتعديات على الخطوط والشبكات.



وأكد اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذه الحملات تهدف لتحقيق عدالة التوزيع وضمان وصول المياه لجميع المناطق بشكل عادل.



وأضاف على استمرار هذه الحملات لرصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

