تنسيق الجامعات 2018..قواعد التوزيع الإقليمي لبنات تربوي عين شمس

أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعلىم العالي والبحث العلمي، قواعد القبول الإقليمي بكلية البنات ( تربوى ) بجامعة عين شمس، لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2018.



ويتم القبول بكلية البنات بجامعة عين شمس شعبة ( بنات تربية – بنات تربية رياضة – بنات تربية ابتدائى– بنات تربية طفولة ) ،على أساس إقليمي من بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدراس محافظات ( القاهرة – الجيزة ) ومناطق الخانكة وشبرا الخيمة وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية وابو زعبل والعبور والخصوص التابعين لمحافظة القليوبية وذلك وفقا لقاعدة القبول الاقليمى طبقا للجدول المعلن.



وأوضح الموقع قاعدة القبول الإقليمي وتتمثل في اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد علي الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والمعاهد الفنية الصحية وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكلية البنات ( تربية – تعليم ابتدائى– طفولة – تربية رياضة ) جامعة عين شمس والكليات الاخرى التى تقبل بنظام القبول الاقليمى (أنظر جداول القبول الاقليمى).



ولا يمكن للطالب الحاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد، حيث يكون القبول فيها مقصورًا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم فقط.



ولايجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها والترشيح لها على اساس القبول الاقليمى.



ويتم إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.