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كأس العالم

تشيلسي يتمسك بهازارد ويرفض رحيله لريال مدريد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:30 م
تشيلسي الإنجليزي
تشيلسي الإنجليزي
ا ش ا
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي،اليوم الإثنين، تمسكه ببقاء النجم البلجيكي أيدين هازارد ورفض رحيله لصفوف نادى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن تشيلسي يرغب في الحفاظ على نجمه البلجيكي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2020.
وأفادت الصحيفة بأن مالك البلوز، رومان إبراموفيتش، لن يفرط في خدمات هازارد، سوى بالحصول على مقابل مادي كبير، بعد مستواه المميز في مونديال روسيا.

كما أشارت ماركا إلى أن تشيلسي يرفض التخلي أيضا عن تيبو كورتوا، الذي يستمر عقده حتى صيف 2019 في ظل تقارير حول رغبة النادي الإسباني في التعاقد معه.

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