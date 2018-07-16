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أخبار العالم

بوتين يصل متأخرا عن موعد قمته مع ترامب في هلسنكي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:31 م
بوتين يصل هلنسكي
بوتين يصل هلنسكي للقاء ترامب
على صالح
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين الى العاصمة الفنلندية هلسنكي استعدادا لاجتماعه رفيع المستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لشبكة ايه بي سي الامريكية فإن بوتين قد تأخر عن موعد وصوله بسبب تراجع طائرته في هلسنكي بعد 30 دقيقة عن الموعد المخطط له بدء محادثاته الثنائية مع ترامب الاثنين.

وفي الماضي، كان بوتين قد تأخر لعقد اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والبابا فرانسيس.

وفي عام 2014، وصل متأخرًا لساعات بسبب مقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، بعد توقفه السابق في صربيا لمدة أطول من المعتاد.

وغالبًا ما يُنظَر إلى تلك العادة على انها خدعة للتخلص من محاوريه، ولكن يبدو أن حيل بوتين لا تعدو الا ان تكون سمة شخصية أكثر من كونها استراتيجية محسوبة جيدًا، وفقا لـ ايه بي سي نيوز

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