شاهيناز تستعد لإحياء حفل في تونس

تستعد المطربة شاهيناز لاحياء حفل غنائى فى تونس يوم 20 و21 يوليو الجاري.



جدير بالذكر أن شاهيناز استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا.



بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي"، ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" أول ألبوماتها (على إيه) وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة "روتانا" وتعاونت معها من خلال ألبومين (أحب أعيشلك) عام 2005 و(جوة قلبي).