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كأس العالم

مؤتمر صحفي للأهلي ببرج العرب اليوم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:43 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مؤتمرا صحفيا اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب قبل المران الأخير، بحضور كل من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة، وقائد الفريق حسام عاشور، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

ويتحدث كارتيرون عن مواجهة تاونشيب البتسوانى المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد فى الجولة الثالثة من منافسات دورى الأبطال الإفريقي، ويعقب المؤتمر انطلاق مران الفريق فى السادسة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط.

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