ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البرلمان: صندوق مصر السيادى سيكون إيجابيا في إنعاش الاقتصاد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:33 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إنشاء صندوق مصر السيادي تأخر كثيرا، ولكن إدراكه أفضل بكثير من الاستمرار في تجاهله.

وأشار خلال رئاسته الجلسة العامة للبرلمان والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن هذا الصندوق سيكون له مردود إيجابي في إنعاش الاقتصاد المصري.

من جهته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون والتي كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.

وأوضح أن اللجنة رأت أيضا أنه لا داعي لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لافتا إلى أنه دار نقاش مطول بين النواب والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.

ترشيحاتنا

اليوم .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

عبدالعال: استثناء الدول المناهضة لمصر من قانون منح الجنسية

من أجل ليلة هادئة ونوم عميق.. تناول هذه المشروبات

زواج وطلاق على طريقة التيك أوى .. وليد فواز ومي سليم لم يستمر زواجهما 3 أسابيع .. ومحمد منير يحن للعزوبية بعد 50 يوما

الخطيب ينهي صفقة عمار حمدي

كريستيانو رونالدو يجري الكشف الطبي في يوفنتوس..فيديو

رومانسية أهل الفن عابرة للقارات..هلا وقابيل يصاهران العم سام..عمرو واكد يهوى فرنسية وزوجة أحمد خليل ألمانية

حماس رئيسة كرواتيا ودعم شمايكل لنجله أبرز اللقطات المؤثرة في المونديال

رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب

انتحار طالبة بالإسكندرية بسبب الثانوية العامة

جهاز الموساد يخترق إيران ويكشف وثائق القنبلة النووية

يجوز للمرأة التعطر ولكن بشرط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. صور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

شروط يجب توافرها فى محفظ القرآن.. فيديو
محمود صقر: البحث العلمى سيعتمد على العنصر البشرى قريبا.. فيديو
صقر: مصر ستصبح ضمن 50 دولة فى مؤشر الابتكار العالمي.. فيديو
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟