البرلمان: صندوق مصر السيادى سيكون إيجابيا في إنعاش الاقتصاد

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إنشاء صندوق مصر السيادي تأخر كثيرا، ولكن إدراكه أفضل بكثير من الاستمرار في تجاهله.



وأشار خلال رئاسته الجلسة العامة للبرلمان والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن هذا الصندوق سيكون له مردود إيجابي في إنعاش الاقتصاد المصري.



من جهته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون والتي كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.



وأوضح أن اللجنة رأت أيضا أنه لا داعي لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لافتا إلى أنه دار نقاش مطول بين النواب والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.