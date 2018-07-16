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فرع خريجي الأزهر بمطروح يشيد بانطلاق مرحلة تنمية سيناء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:44 م
صدى البلد
محمد شحتة
أبدي فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، سعادته بالنجاحات المشرفة التي حققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة‏، في العملية الشاملة سيناء ‏2018، لافتا إلى تطلع الوطن بعين الفخر والإعزاز لتضحياتهم الغالية دفاعا عن استقرار الوطن وأمن أبنائه‏.‏

وقال فرع المنظمة بمطروح في بيان له، اليوم، إن العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء ‏2018 تبعث برسالة إلي العالم أجمع مفادها أن مصر تتصدي لخطر الإرهاب الذي لا يهددها وحدها، مؤكدًا أنه يعادي الحياة والسلام، ولا يتوقف عند الحدود والأوطان، ويتجاوز بأفعاله الآثمة كافة الأعراف والأديان السماوية.

وأشار فرع المنظمة إلى أن ثقة المصريين كاملة فى قرارات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية وقوات إنفاذ القانون على هزيمة الإرهاب مهما بلغ عددهم وعتادهم وتطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وإفشال مخططات الفوضى والفتنة التى تريد العصف باستقرار الوطن.

وأشاد فرع المنظمة، بالمشروعات التنموية التي تهدف إلي تنمية حقيقية في ظل معاناة عاشها أهالي سيناء علي مدار سنوات طويلة، وهو ما يجب أن ندعمه بكل السبل لتحقيق هذه التنمية، خاصة مع وجود موارد حقيقية علي أرض الفيروز، وهو ما يؤدي إلي تحقيق المرجو ، موضحًا أن مشروع تنمية سيناء، أحد أهم المشروعات القومية لمصر خلال الفترة المقبلة .

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