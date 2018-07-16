تنسيق الجامعات 2018.. قواعد القبول بالمعاهد الفنية الصحية



أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعلىم العالي والبحث العلمي، قواعد القبول الإقليمي بالمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2018.



حيث يتم القبول الإقليمي بالمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من الشعبة العلمية والشعبة الهندسية إقليميا من مدارس المحافظة الكائن بها المعهد والمحافظة التي ليس بها معهد فني صحي يتم قبولهم إقليميا كما هو موضح بالجدول التالي ، ويتم التوزيع داخليا علي الشعب الموجودة بها عن طريق المعهد.



ويأتي ذلك وفقا للقواعد التالية الحصول علي الثانوية العامة (مجموعة المواد العلمية) ويقتصر قبولهم بالشعب الآتية معاونون صحيون ( بنين فقط )، فني معمل، فنى اشعة، فني صناعة أسنان، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط)، الشعب التمريضية.



وبالنسبة للحاصلين علي الثانوية العامة (مجموعة المواد الهندسية) ويقتصر قبولهم بالشعب الآتية شعبة فني صيانة أجهزه طبية، شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء.



وجاءت الشروط العامة على النحو التالي أن تكون اللغة الأجنبية الأولي للطلاب هي اللغة الإنجليزية، يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون إلي المعهد علي الشعب الداخلية المختلفة، أن يكون الطالب (الطالبة) متفرغا للدراسة، ألا يقل سن الطالب(الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر) عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة، أن يجتاز الطلاب بنجاح الكشف الطبي والاختبارات التي يعقدها المعهد والذي يثبت استعداده للدراسة.



و أوضح الموقع قاعدة القبول الإقليمي وهي اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد علي الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والمعاهد الفنية الصحية وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكلية البنات ( تربية – تعليم ابتدائى– طفولة – تربية رياضة ) جامعة عين شمس والكليات الاخرى التى تقبل بنظام القبول الاقليمى (أنظر جداول القبول الاقليمى).



ولا يمكن للطالب الحاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد، حيث يكون القبول فيها مقصورًا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم فقط.



ولايجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها والترشيح لها على اساس القبول الاقليمى.



ويتم إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.



