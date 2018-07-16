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محافظات

إعدام 28 طن أرز غير صالح للاستهلاك بجهينة في سوهاج

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:42 م
اعدام 28 طن ارز بجهينة
اعدام 28 طن ارز بجهينة
خالد رياض
قال الدكتور ايمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، قامت بإعدام 28 طن أرز لعدم صلالحيتها للاستهلاك الآدامى، وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين، ومركز شرطة جهينة، حيث تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من الجهات المختصة، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط السلع والمواد الغذائية غير الصالحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف حازم ابو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أن الوحدة المحلية قامت بالاشتراك مع الإدارة الصحية وإدارة التموين، وقوة من مركز شرطة جهينة بتنفيذ قرار النيابة العامة وبحضور مفتشي الأغذية، ومسئولي البيئة بالإدارة الصحية، ومفتشي التموين، حيث تم إعدام 1400 باكته أرز بكل باكتة 20 كيسا، بإجمالي 28 طن أرز، وذلك لإنها غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2244، لزيادة العدد الكلى للفطريات والخمائر وتم النقل بسيارات الوحدة المحلية الى الظهير الصحراوى بالجبل الغربى بدائرة مركز جهينة، وتم تفريغ الاكياس والرش بمادة مطهرة، وحفر حفرة عميقة بلودر الوحدة المحلية، وتم الردم بالرمال بطريقة صحية وآمنة للحفاظ على صحة المواطن.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومديرية التموين بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الأسواق وضبط المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بجميع قرى ومدن المحافظة وحماية المواطنين.

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