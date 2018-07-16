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محافظات

إحالة 3 مفتشين تموين بمركز السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:41 م
حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
أحمد على
أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، 3 مفتشين تموين مكلفين بمتابعة ومراقبة المخابز البلدية بقري بلوس الهوى، ومنشأة عبدالله، وكفر الحاج داود، إلى التحقيق بسبب عدم تواجدهم بالمخابز وتركهم مهام عملهم.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لرئيس مدينة السنطة،على المخابز البلدية بالقرى المذكورة للوقوف على مدى انتظام الإنتاج والالتزام بالجودة والأوزان.

ولاحظ " هجرس" عدم تواجد مفتشين التموين المكلفين بمتابعة مخابز تلك القرى وعدم إبلاغ أحدهم عن عطل وتوقف أحد المخابز عن العمل.
إحالة 3 مفتشين تموين بمركز السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم
إحالة 3 مفتشين تموين بمركز السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم
إحالة 3 مفتشين تموين بمركز السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم
إحالة 3 مفتشين تموين بمركز السنطة للتحقيق لعدم انضباطهم

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