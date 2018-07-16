تنسيق الجامعات 2018.. قواعد التوزيع الإقليمي للمعاهد الفنية الصحية

أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد القبول الإقليمي للمعاهد الفنية الصحية لطلاب وطالبات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والهندسية لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2018.





وأوضح الموقع قاعدة القبول الإقليمي تتمثل في اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد علي الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والمعاهد الفنية الصحية وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكلية البنات ( تربية – تعليم ابتدائى– طفولة – تربية رياضة ) جامعة عين شمس والكليات الاخرى التى تقبل بنظام القبول الاقليمى (أنظر جداول القبول الاقليمى).



ولا يمكن للطالب الحاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد، حيث يكون القبول فيها مقصورًا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم فقط.



ولايجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها والترشيح لها على اساس القبول الاقليمى.



ويتم إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.



وجاءت القواعد على النحو التالي.



المعهد الفني الصحي بإمبابة: القاهرة و الجيزة (مناطق الخانكة – شبرا الخيمة – قليوب – شبين القناطر – القناطر الخيرية- العبور – ابو زعبل - الخصوص) التابعين لمحافظة القليوبية.



المعهد الفني الصحي ببني سويف: الفيوم- بني سويف – المنيا.



المعهد الفني الصحي بالإسكندرية(فرع صفط الحرية بالبحيرة ): الإسكندرية– البحيرة - مرسي مطروح.



المعهد الفني الصحي بأسيوط: أسيوط - البحر الأحمر- الوادي الجديد.



المعهد الفني الصحي بسوهاج: سوهاج - قنــــــــا.



المعهد الفني الصحي بأسوان: أسوان – الأقصر.



المعهد الفني الصحي بطنطا: الغربية - كفر الشيخ.



المعهد الفني الصحي بالمنصورة: الدقهلية (عدا مركز ميت غمر).



المعهد الفني الصحي بالزقازيق: الشرقية (ومركز ميت غمر).



المعهد الفني الصحي ببنها: القليوبية عدا مناطق (مناطق الخانكة – شبرا الخيمة – قليوب – شبين القناطر – القناطر الخيرية- العبور – ابو زعبل - الخصوص)، المنوفية.



المعهد الفنى الصحى ببورسعيد: بورسعيد - دمياط



المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية: الإسماعيلية – السويس - شمال وجنوب سيناء

