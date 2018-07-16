هشام الزيني يكشف سبب اتجاه العالم للسيارات الكهربائية .. فيديو

قال هشام الزيني مدير تحرير الأهرام المشرف التحريري على ملحق السيارات، إن صناعة السيارات الكهربائية ليست حديثة العهد عالميا، إلا أنها ظهرت بشكل مكثف في الفترة الأخيرة.



وأضاف الزيني، في حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، أن سبب انتشار فكرة السيارات الكهربائية مؤخرا، يرجع إلى معاناة الكثيرين حول العالم بما تحدثه السيارات من تلوث بيئي.



وأوضح مدير تحرير الأهرام، والمشرف التحريري على ملحق السيارات، أن العالم أصبح أكثر إدراكا بخطورة الأمراض الناتجة عن تلوث البيئة، مشيرا إلى أن الحكومات ألزمت شركات صناعة السيارات بنسبة محددة للانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات المصنعة.



