أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وإتقانه.. فيديو

شرح الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، كيفية حفظ القرآن الكريم، منوها الى أن خير الأعمال أدومها وإن قل.



وأوصى عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، الكبار والصغار بألا يستزيدوا فى حفظ القرآن فمثلا بحد أقصى 5 أسطر، ليسهل عليهم المراجعة بعد ذلك، مشيرا الى أن أجمل شيء يزيد الحفظ هو قراءة ما يحفظ فى الصلوات وكذلك الإلحاح فى المراجعة.



وأرشد الآباء والأمهات الذين يريدون أن يحافظوا على أولادهم، بأن يجعلوهم حافظين للقرآن الكريم والالتزام بمكارم الأخلاق.