ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد وعد الملك سلمان.. إيران ترسل خطابا للسعودية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:18 م
صدى البلد
سمر صالح
أبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، نظيره السعودي خالد الفالح، بأن القرار الذي اتخذته "أوبك"، الشهر الماضي، لا يعطي أعضاء المنظمة الحق في زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة لكل منهم.

ووفقا لموقع أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، فقد كتب زنغنه خطابًا إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يقول: "ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100 بالمئة بداية من الأول من يوليو 2018.

"لكن القرار السالف الذكر لا يعطي الدول الأعضاء الحق في أن يتجاوز مستوى إنتاجها الحصة المقررة لها، ولا الحق في إعادة توزيع التزامات تعديل الإنتاج غير المحققة بين الدول الأعضاء".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها، الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج بداية من يوليو، وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمدادات لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.

وكان الملك سلمان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، مؤكدًا إمكانية استخدام احتياطيات استخراج النفط لإنقاذ السوق، فيما أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن السعودية عاجزة عن رفع سقف إنتاجها من النفط، محذرا من أن طهران يمكنها ضخ كميات أكبر من النفط إلى السوق والرياض "ستهزم في هذا المجال".

ترشيحاتنا

مبابي وبوغبا .. أبناء العرب وأفريقيا يوحدون فرنسا في كأس العالم

هذا ما قالته رئيسة كرواتيا عن خسارة منتخب بلادها نهائي المونديال

ننشر مواعيد التقديم لكلية الشرطة لعام 2018

طالبة ثانوية عامة تفاجأ بصورة غير صورتها على بيان الدرجات

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

احذر.. مريم الوجه الجديد للحوت الأزرق.. صور

تورط لوكا مودريتش في قضية فساد يهدد مستقبله

وليد فواز يثير حيرة جمهوره بدبلة زواجه من مي سليم

شاهد.. لحظة وصول كريستيانو مقر يوفنتوس لإجراء فحوصات طبية

والدة طالبة الفيوم تحكي تفاصيل واقعة تبديل صورة ابنتها على شهادة الثانوية

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات طلاب المرحلة الأولى

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بـ كلية الشرطة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديووصور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

هشام الزيني يكشف سبب اتجاه العالم للسيارات الكهربائية .. فيديو
لليوم الثانى.. إقبال كبير على مقار تظلمات الثانوية.. فيديو
حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف
أسماء مصطفى عن حادث أطفال المريوطية: ربنا رحمهم من أمهم.. فيديو
ماجد صابر: بنك المعرفة المصرى يخدم كل فئات الشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟