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كأس العالم

وزير الشباب: مسئولية اجتماعية على عاتق شركات الرعاية لدعم أبطال مصر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:13 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الاثنين،حفل تكريم وتوقيع عقد رعاية السباحة المصرية فريدة عثمان، وبحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك الشركة الراعية للبطلة المصرية فريدة عثمان.

وتضمن الحفل، توقيع عقد رعاية لمدة ٣ سنوات، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للسباحة بإسم فريدة عثمان لمدة ٥ سنوات.

ووجه وزير الشباب والرياضة،في كلمته،التهنئة للاعبة والبطلة المصرية فريدة عثمان بعد تحقيقها ٣ ميداليات ببطولة البحر المتوسط بإسبانيا،مشيرا إلى أن فريدة عثمان نموذج رياضي ناجح يحتذى به لكل أبطال مصر الرياضيين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي،أن هناك مسئولية اجتماعية مشتركة بين شركات الرعاية لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، والاتحادات الرياضية والتى تسعى لتنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة دائما تقف دائما خلف أبطال مصر في مختلف الالعاب الرياضية من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، متمنيا تحقيق ميداليات تليق باسم ومكانة مصر في أولمبياد ٢٠٢٠ ببكين.

ووجه وزير الشباب والرياضة،في ختام كلمته،الدعوة، لشركات القطاع الخاص والتى تسعى للإستثمار والتسويق في المجال الرياضي، لدعم ورعاية كل أبطال مصر في الألعاب الرياضية.
وزير الشباب: مسئولية اجتماعية على عاتق شركات الرعاية لدعم أبطال مصر
وزير الشباب: مسئولية اجتماعية على عاتق شركات الرعاية لدعم أبطال مصر
وزير الشباب: مسئولية اجتماعية على عاتق شركات الرعاية لدعم أبطال مصر
وزير الشباب: مسئولية اجتماعية على عاتق شركات الرعاية لدعم أبطال مصر

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