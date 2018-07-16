برلماني: نهضة اقتصادية ضخمة بعد تطبيق برنامج حكومة مدبولي

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد, إن برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي يشمل العديد من الملفات التي تخدم المواطن المصري, وأنه لابد من منح الحكومة الجديدة كامل الثقة للتقدم والازدهار وخدمة المواطن, مضيفًا أن مصر ستشهد نهضة اقتصادية ضخمة فى حالة تطبيق هذا البرنامج بشكل مثالي.



وأضاف "بدير" في بيان له اليوم, أن تركيز البرنامج علي مواجهة التطرف الفكري والإرهاب الغاشم الذي يشكل خطر علي مصر, قيمة اجتماعية كبيرة لتوعية الشعب المصري بالخطر الذي يهدده.



وناشد عضو مجلس النواب, الحكومة المصرية تحت رئاسة المهندس مصطفي مدبولي بوضع إطار زمنى لتنفيذ كافة بنود البرنامج الحكومى لكي يتمكن مجلس النواب محاسبة الحكومة, لافتا إلي أن البرلمان يبذل قصاري جهده لحل الأزمات التي يعاني منها المصريين وفقا للدستور والقانون.