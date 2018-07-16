محطة تحلية مياه البحر بالشلاتين بقدرة 3000 متر مكعب كمرحلة أولى

قال اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر انه جار الانتهاء من كافة أعمال محطة تحلية مياه الشلاتين ، التي كانت مطلبا أساسيا لأهالي مدينة الشلاتين ، وسوف تدخل المحطة الخدمة خلال شهرين بقدرة إنتاجية 3000 متر مكعب يوميا كمرحلة أولي ، وسيتم استكمال العمل بها حتي تصل الطاقة الانتاجية لها 20 الف متر مكعب من المياه المحلاه يوميًا ، بتكلفة تتجاوز الـ 200 مليون جنيه.



واشاد محافظ البحر الأحمر ، بجودة المياه المنتجة من المحطة وانه سوف تم الانتهاء من تركيب كافة شبكات مياه ارضية من البلاستيك بدلًا من الشبكة الحالية لتحسين جودة المياه ، مشيرًا إنه سوف يتم انشاء محطة تحلية مياه جديدة تخدم مجزر الشلاتين على ان يتم الانتهاء من إنشائها بالتزامن مع الإنتهاء من إنشاء المجزر



كما وجه المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالمحطة ، حتي يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة في الوقت المحدد ، مشيرا الي ان هذه المحطة فور الانتهاء منها سيصل إجمالي مياه التحلية بمدينة الشلاتين الي 20 الف طن يوميا ، مما يساهم في توفير المياه بصفة دائمة لأهالي الشلاتين .

