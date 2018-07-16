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أخبار العالم

بوتين يثمن جهود القوات الخاصة في استتباب الأمن خلال الأولمبياد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:13 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
ا ش ا
ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفاظ القوات الخاصة للأمن خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم /فيفا/ 2018 .

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن بوتين أعرب عن أمله في مواصلة التعاون بين القوات الخاصة للبلدان المُشاركة في استتباب الأمن خلال فعاليات كأس العالم.

وأضاف الرئيس الروسي أن حوالي 130 ضابطا تابعا للاستخبارات ولوكالات إنفاذ القانون من 34 بلدا شاركوا في الجهود المبذولة لتوفير الأمن خلال كأس العالم 2018 .

ونقل عن بوتين قوله: " أود أن أشكر أفراد القوات الروسية الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، وبالطبع، ممثليّ وكالات إنفاذ قانون في أكثر من 30 بلدا. إنني أعلم أن 126 ممثلا من 55 من خدمات استخبارات ووكالات إنفاذ القانون من 34 بلدا شاركوا في هذا العمل المشترك".

يذكر أن روسيا استضافت فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو الجاري.

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