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أخبار العالم

انخفاض صافي الهجرة الأوروبية لبريطانيا لأقل مستوى منذ 5 سنوات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
ا ش ا
كشفت إحصائيات بريطانية رسمية اليوم /الاثنين/، عن انخفاض معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

ووصل نحو 101 ألف شخص أكثر، إلى المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي ممن غادروا في عام 2017، منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر تلك الإحصاءات هي الأقل لعام منذ شهر مارس عام 2013، عندما بلغ صافي الهجرة 95 ألف شخص.

وبلغ إجمالي صافي الهجرة، الذي يشمل الواصلين والمغادرين للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي 282 ألف شخص في عام 2017، بزيادة بنحو 33 ألف شخص عن العام الذي سبقه.

وقالت مسئولة بقسم إحصاءات الهجرة التابع لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني - في تصريح اليوم - "مع وجود حوالي 280 ألف شخص إضافي يزورون المملكة المتحدة أكثر ممن غادروا في عام 2017، فإن هذه الأرقام تظهر أن الهجرة استمرت في زيادة عدد سكان المملكة المتحدة".

وأضافت: "انخفاض صافي الهجرة بعد مستويات قياسية في عام 2015 وأوائل عام 2016 واستقرت على نطاق واسع منذ ذلك الحين.. هذا مشابه للمستوى الذي تم تسجيله في العام الذي انتهي في سبتمبر 2014".

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