تجدد الاحتجاجات بالبصرة ومتظاهرون يقطعون الطريق إلى حقل السيبة

كما شهد قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، تظاهر العشرات من أهاليه للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين فيما قاموا بقطع أحد الشوارع الرئيسة في القضاء.





تجددت اليوم /الاثنين/ تظاهرات أمام مبنى محافظة البصرة؛ للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين.وقال مدير منطقة السيبة أحمد الربيعي إن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى حقل السيبة النفطي جنوبي البصرة احتجاجا على ضعف الخدمات والمطالبة بحقوقهم المشروعة ومنها توفير فرص عمل لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.وأضاف الربيعي: "أن هناك مفاوضات بين ممثل شركة نفط البصرة والمتظاهرين لتسلم مطالبهم وسيتم فتح الطريق المؤدي إلى الحقل".وذكر مصدر للوكالة أن متظاهرين محتشدين أمام البوابة المؤدية إلى منطقة البرجسية النفطية يطالبون بتوفير فرص عمل لهم، مؤكدا أن الموظفين عادوا اليوم إلى مقرات عملهم لمزاولة أعمالهم بعد مفاوضات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لفتح الطريق أمام الموظفين.