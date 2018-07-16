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محافظات

أهالي قرى كفرالزيات يطالبون بوقف إنشاء محطة خلط المياه الملوثة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:37 م
محطة خلط المياه
محطة خلط المياه
أحمد على
سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين اليوم، الاثنين، على أهالي ومواطني قرى ومركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، بسبب قرار مسئولي قطاع وزارة الري وإدراة الصرف بوسط الدلتا بالاقدام علي انشاء محطة خلط بنطاق قري كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات لرفع وخلط مياه مصرف تلا العمومي المار من أمام القرية الذي يعد مصبا للملوثات الصناعية والصرف الصناعي والصحي، فضلا عن الصرف الزراعي في المسافة بين محافظتي المنوفية والغربية لخلط المياه الملوثة بمياه ترعة بحر سيف العذبة أو الصالحة للشرب.

وأوضح الأهالي أنه سيتم ري آلاف الأراضي الزراعية في قرية كفر ديما ونحو عشرة قري مجاوره ادشاي وكفر الاشقر وقصر بغداد والطالبية وابو الغر وكفر اخشا وشبرايس بهذه المياه، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين وسيودى لارتفاع نسب الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد الوبائي.

وأوضحت مصادر أن مسئول بالإدارة المركزية والمكتب الفني بادارة صرف وسط الدلتا بطنطا كشف عن بدء العمل في إنشاء محطة خلط على مصرف تلا العمومي بكفرالزيات لرفع المياه وخلطها بمياه ترعة بحر سيف لعلاج نقص المياه اللازمة للوصول إلي الاراضي التي تعاني من نقص المياه اللازمة للزراعة ولن يتم عمل اي تحلية او تركيب فلاتر في تلك المحطة، مشيرة إلى أن الاهالي نظموا حملات لجمع توقيعات لوقف تلك الكارثة.

ولفت "عصام عمارة" عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا إلى أن أهالي كفر ديما يعتبرون تلك المحطة كارثة صحية وبيئية كبرى، نظرا لانه لا يوجد بها اي معالجات او تنقية بل خلط ورفع للمياه الملوثة كيميائيا بالمياه العذبة ببحر سيف، مشيرا إلى أن امراض السرطان والفشل الكلوي سترتفع نسبتها بصورة كبير خلال عامين بسبب تلوث الزراعات بمياه الصرف الصناعي والحي المخلوطة عند ري الأراضي بها.

كما أوضح أنه تم تنظيم حملة كبرى بقرية كفر ديما لجمع توقيعات آلاف الأهالي وإرسالها لرئاسة الوزراء ووزير الري لمنع تلك الكارثة المقبلة او استبدالها بمحطة تنقية او معالجة وبالتالي تخفيف الأضرار.

من جانب آخر أكد كل من صلاح الحصاوي ونبيل ابو اشا نائبي البرلمان عن دائرة كفر الزيات على تقدمهما ببيان عاجل وطلب إحاطة بمجلس النواب الى وزير الري لإيقاف إنشاء تلك المحطة لخطورتها على صحة الاهالي والفلاحين وتعرضهم لأمراض السرطان والفشل الكلوي، وبوار الاف الافدنة الزراعية التي تعد من أجود الاراضي الزراعية بمصر.

وأضاف النائبين في طلب الإحاطة: "كيف تنفق الدولة ملايين الجنيهات لعلاج الامراض ويتم عمل تلك المحطات بدون معالجة، فضلا عن ضرورة الاستفادة من المنح اليابانية في إنشاء تلك المحطات بالمعالجة والتنقية وليس بالخلط المباشر للمياه الملوثة بالعذبة وتضامنهم مع الاهالي".
أهالي قرى كفرالزيات يطالبون بوقف إنشاء محطة خلط المياه الملوثة
أهالي قرى كفرالزيات يطالبون بوقف إنشاء محطة خلط المياه الملوثة
أهالي قرى كفرالزيات يطالبون بوقف إنشاء محطة خلط المياه الملوثة
أهالي قرى كفرالزيات يطالبون بوقف إنشاء محطة خلط المياه الملوثة

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