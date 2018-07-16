ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتجاهل وثيقة مولر خلال لقائه ببوتين في قمة هلسنكي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:10 م
الرئيس الامريكي والرئيس
الرئيس الامريكي والرئيس الروسي
على صالح
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بفنلندا، إنه يعتقد أن "العالم يريد أن يرى روسيا وأمريكا متفقتان" متجاهلا تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وفق وثيقة المحقق الخاص روبرت مولر والتي صدرت الجعة وتتهم مسئولين روس بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضاف ترامب في إن البلدين يتمتعان "بفرص عظيمة"، قائلين إنهما لم يتلاقيا خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن أمله في أن يمكن التوصل لاتفاق يسمح بان تكون لديهما "علاقة غير عادية".

وتابع بقوله إن ملف مباحثاته مع بوتين سيشمل التجارة ، والعسكرية ، والصواريخ ، والأسلحة النووية ، والصين ، بما في ذلك "صديقهما المتبادل" الرئيس الصيني شي جين بينج.

كان الزعيمان يجلسان معًا في غرفة مزينة بالأعلام الأمريكية والروسية في قصر الرئاسة الفنلندي، مفصولة بجدول صغير، وبدأ الاجتماع قبل نحو 45 دقيقة بعد وصول بوتين متأخرا إلى هلسنكي.

ترشيحاتنا

أم تضحي بحياتها لتنقذ طفلها من وحشية تمساح

الآثار تتسلم 116 قطعة من ميناء دمياط البحري قبل تهريبها.. صور

السعودية توافق على استثناء الحج لمن سبق له أداؤه بشرط واحد

هل استعمال السبحة في الذكر بدعة

ننشر مواعيد التقديم لكلية الشرطة لعام 2018

جهاز الموساد يخترق إيران ويكشف وثائق القنبلة النووية

مبابي يتبرع بجوائزه المالية من المونديال لصالح مؤسسة خيرية

الفيفا يعلن التشكيل المثالي لكأس العالم بروسيا 2018

كليان مبابي يخطف الأضواء من كبار المونديال

انتحار طالبة بالإسكندرية بسبب الثانوية العامة

نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة للزمالك بشأن مصطفى فتحي

رجل أمن سعودي يفتح النار على زملائه وسقوط قتلى وجرحى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديووصور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

هشام الزيني يكشف سبب اتجاه العالم للسيارات الكهربائية .. فيديو
لليوم الثانى.. إقبال كبير على مقار تظلمات الثانوية.. فيديو
حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف
أسماء مصطفى عن حادث أطفال المريوطية: ربنا رحمهم من أمهم.. فيديو
ماجد صابر: بنك المعرفة المصرى يخدم كل فئات الشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟