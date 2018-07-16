ترامب يتجاهل وثيقة مولر خلال لقائه ببوتين في قمة هلسنكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بفنلندا، إنه يعتقد أن "العالم يريد أن يرى روسيا وأمريكا متفقتان" متجاهلا تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وفق وثيقة المحقق الخاص روبرت مولر والتي صدرت الجعة وتتهم مسئولين روس بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



وأضاف ترامب في إن البلدين يتمتعان "بفرص عظيمة"، قائلين إنهما لم يتلاقيا خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن أمله في أن يمكن التوصل لاتفاق يسمح بان تكون لديهما "علاقة غير عادية".



وتابع بقوله إن ملف مباحثاته مع بوتين سيشمل التجارة ، والعسكرية ، والصواريخ ، والأسلحة النووية ، والصين ، بما في ذلك "صديقهما المتبادل" الرئيس الصيني شي جين بينج.



كان الزعيمان يجلسان معًا في غرفة مزينة بالأعلام الأمريكية والروسية في قصر الرئاسة الفنلندي، مفصولة بجدول صغير، وبدأ الاجتماع قبل نحو 45 دقيقة بعد وصول بوتين متأخرا إلى هلسنكي.

