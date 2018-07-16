ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مدرب برشلونة يحدد أسماء اللاعبين الراحلين في الصيف

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:06 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
عمرو الحلوانى
حدد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، مجموعة اللاعبين الذين خرجوا من حساباته للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن فالفيردي طلب من إدارة برشلونة، تعجيل رحيل كل من أندريه جوميز وأليكس فيدال ومارلون سانتوس ومنير الحدادي ودوجلاس بيريرا ورافينيا وسيرجي سامبر، في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعمل على رحيل الأسماء المذكورة، قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت الصحيفة أن اللاعبين المذكورين سلفا، يملكون عدة عروض، ورحيلهم بات قريبا، لكن المعضلة تكمن في دوجلاس بيريرا، الذي لا يملك أي عروض لرحيله حتى الآن.

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل فى الإسكندرية

بعد وعد الملك سلمان.. إيران ترسل خطابا للسعودية

السعودية توافق على استثناء الحج لمن سبق له أداؤه بشرط واحد

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

الأرصاد : طقس حار على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 37

شاهد.. احتفالات الفرنسيين بلقب المونديال تتحول إلى فوضى عارمة

مفاجآت جديدة فى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف

التعليم ترد على أزمة طالبة ثانوية اكتشفت صورة غير صورتها على بيان درجاتها

تورط لوكا مودريتش في قضية فساد يهدد مستقبله

إسرائيل تصفع قطر وتطالب بسحب تنظيم مونديال 2022

مبابي وبوغبا .. أبناء العرب وأفريقيا يوحدون فرنسا في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديووصور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

هشام الزيني يكشف سبب اتجاه العالم للسيارات الكهربائية .. فيديو
لليوم الثانى.. إقبال كبير على مقار تظلمات الثانوية.. فيديو
حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف
أسماء مصطفى عن حادث أطفال المريوطية: ربنا رحمهم من أمهم.. فيديو
ماجد صابر: بنك المعرفة المصرى يخدم كل فئات الشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟