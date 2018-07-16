مساعد وزير الداخلية: المستوى الاجتماعي ليس شرطا للقبول بكلية الشرطة

أكد اللواء دكتور أحمد ابراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا وساطة في القبول، ومن يوهم أحدا بالمساعدة في القبول يمكن الإبلاغ عنه فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مشيرا إلى أن الاختيار يتم وفقا لمجموعة من القواعد والمعايير تنفذ على الجميع.



وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن التحريات على المتقدمين تجرى حتى الدرجة الرابعة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله دون النظر للمستوى الاجتماعى بجميع المحافظات.



ويناقش المؤتمر شروط القبول لهذا العام، بحضور اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة وواللواء دكتور أيمن شريف كبير معملى كلية الشرطة.