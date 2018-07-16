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كأس العالم

مبابي يتبرع بجوائزه المالية من المونديال لصالح مؤسسة خيرية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:11 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن سيباستيان روفين المدير العام لمنظمة "بريمييرز دي كوردي" الخيرية المتخصصة في مساعدة الأطفال المعاقين لممارسة الرياضة بشكل مجاني أن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 قرر التبرع بكل جوائزه المالية التي حصدها من المونديال، والبالغة 550000 دولار للمنظمة.

وقال روفين،في حديث لصحيفة "لو باريزيان":"عندما يسمح وقت مبابي، فإنه يزورنا بكل سرور، لديه علاقة رائعة مع الأطفال، ودائما ما يجد الكلمات المناسبة لتشجيعهم.

وأضاف:"يتملكني الشعور أحيانا أنه يجد متعة في اللعب مع الأطفال أكثر من الأطفال أنفسهم".

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