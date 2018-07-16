مقر إضافي لتلقي تظلمات الثانوية بالقليوبية لمواجهة الزحام

شهدت مقار تلقي طلبات التظلمات لنتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية في يومها الثانى حالة من الزحام الشديد والتكدس بسبب إقبال الطلاب على تقديم التظلمات من درجاتهم في مواد الامتحانات.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه لمواجهة الزحام فقد تقرر تخصيص مقر إضافي لتلقي الطلبات داخل كنترول الثانوية الرئيسي بقطاع شبرا في مدرسة الشهيد مصطفي لطفي التجارية بجانب المقر الأساسي والمخصص في المعهد الفني التجاري ببنها للتخفيف عن المواطنيين منعا للتكدس



وأضاف عجلان أنه تم توفير مظلات ومقاعد لحماية الطلاب وأولياء الأمور من ارتفاع درجات الحراراة والتيسيير عليهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتلقى طلبات التظلمات والايصال الدال على السداد من الطلاب ثم يتم بعدها تحديد ميعاد للاطلاع على أوراق المادة التى قدم تظلم بشأنها الطالب فى المقر الرئيسى بقطاع القاهرة " د " بشبرا الخيمة.