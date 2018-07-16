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حوادث

ننشر مواعيد التقديم لكلية الشرطة لعام 2018

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:10 م
مؤتمر قبول دفعة جديدة
مؤتمر قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة
مصطفى الرماح
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الاثنين، على قبول دُفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تتلقى طلبات المتقدمين سواء من خلال اكاديمية الشرطة أو عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.MOIEGYPT.GOV.EG .

وأعلن مساعد الوزير عن موعد التقديم للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة وهى من ٢٤ يوليو الجارى وحتى ١٣ أغسطس المقبل .

وأضاف مساعد الوزير انه سيتم متابعة مواعيد الاختبارات ونتائجها عن طريق موقع الوزارة على الانترنت تسهيلا على الطلبة.

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