ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تراجع أسعار الأسمنت.. وحلوان يسجل 833 جنيها للطن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:17 م
صدى البلد
آية الجارحي
تراجعت أسعار الأسمنت في تعاملات سوق البناء، اليوم الاثنين، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 860 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر سجلت 830 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 823 جنيها للطن.

ووصل سعر أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 815 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 815 جنيهًا للطن، و«السويدي" بـ843 جنيهًا.

ترشيحاتنا

حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف

مصرع 6 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل فى الإسكندرية

هذا ما قالته رئيسة كرواتيا عن خسارة منتخب بلادها نهائي المونديال

السعودية توافق على استثناء الحج لمن سبق له أداؤه بشرط واحد

كريستيانو رونالدو يجري الكشف الطبي في يوفنتوس..فيديو

هل استعمال السبحة في الذكر بدعة

فنانة تهنئ مي سليم على طلاقها

شاهد .. مودريتش نجم منتخب كرواتيا يرعى الأغنام

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

انتحار طالبة بالإسكندرية بسبب الثانوية العامة

مفاجآت جديدة فى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

الأرصاد : طقس حار على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 37

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديووصور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

هشام الزيني يكشف سبب اتجاه العالم للسيارات الكهربائية .. فيديو
لليوم الثانى.. إقبال كبير على مقار تظلمات الثانوية.. فيديو
حضري الكبدة بشكل وطعم جديد غير المألوف
أسماء مصطفى عن حادث أطفال المريوطية: ربنا رحمهم من أمهم.. فيديو
ماجد صابر: بنك المعرفة المصرى يخدم كل فئات الشعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟