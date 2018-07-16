تراجع أسعار الأسمنت.. وحلوان يسجل 833 جنيها للطن

تراجعت أسعار الأسمنت في تعاملات سوق البناء، اليوم الاثنين، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 860 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر سجلت 830 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 823 جنيها للطن.



ووصل سعر أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.



وبلغ سعر أسمنت سيناء 815 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 815 جنيهًا للطن، و«السويدي" بـ843 جنيهًا.



