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اقتصاد

حماية المستهلك يخصص رقم 19588 لتلقي شكاوى البيض الصيني

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:11 م
محمد صبيح
نفى الدكتور جمال عبد الغفار مدير جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، ومستشار الجهاز، ما يتردد عن انتشار البيض الصيني في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع مدير الرقابة بالتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث حقيقة انتشار البيض الصيني في الأسواق، ولم يتم الوصول إلى هذا المنتج أو وصول شكاوى من مواطنين تفيد بوجود بيض صيني في الأسواق.

وأضاف عبد الغفار لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد ما يسمى بالبيض الصيني، وأنه تم البحث والتدقيق في عينات عشوائية بالبيض في الأسواق والسلاسل التجارية ولم يتوصل جهاز حماية المستهلك والرقابة والتوزيع بوزارة التموين إلى هذا البيض المزعوم.

وتابع: مستمرون في المتابعة والتنسيق المتكامل ونطمئن المواطنين إلى عدم صحة ما يتردد عن انتشار البيض الصيني في الأسواق.. مطالبا الجمهور بسرعة التواصل مع الجهاز من خلال الخط الساخن 19558 أو الموقع الإلكتروني حال العثور على أي منتج غير صالح أو مشكوك فيه.

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