موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا بملعب برج العرب، غدا الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قنوات bein sports، بالإضافة إلى إذاعتها عبر التلفزيون المصرى الأرضي.



ويسعى الأهلى إلى الفوز بالمباراة من أجل تصحيح مساره بالمجموعة خاصة بعد تعادله فى الجولة الأولى امام بالترجى وخسارته فى الجولة الثانية أمام كمبالا سيتى الأوغندى.