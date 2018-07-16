ننشر تفاصيل تدريب مواجهة الأزمات والكوارث بالبحيرة.. صور

أكدت المهندسة نادية عبده – المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة على أن التخطيط الجيد من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث ويساعد على إدارة الازمات من خلال المبادرة وتحقيق أعلى نسبة نجاح فى التعامل معها وتجنب الآثار السلبية الناجمة عنها كما أنه يوفر الاستغلال الكامل للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات مشددة على رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ومراجعة كافة الاجهزة والمعدات وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية بنطاق المحافظة.



جاء ذلك خلال تنفيذ التدريب العملي المشترك (صقر 29) لمواجهة الازمات والكوارث الذى يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 15 حتي 17 يوليو 2018م.



وذلك بحضور اللواء أ .ح مقاتل بطل خالد مصطفى توفيق – قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء علاء الدين عبد الفتاح – مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء عصام خضر – مدير الادارة العامة للازمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية والعميد ا .ح حازم بدر – مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية للازمات والكوارث والعميد ا .ح عمرو ابو زيد – رئيس فرع تخطيط قياده قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء مجدى عناني – سكرتير عام المحافظة و م حازم الاشموني – السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف – المستشار العسكري وأعضاء لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور والإسعاف و الحماية المدنية.



حيث يتم على مدار ثلاثة ايام تنفيذ التدريب العملي المشترك بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث التي يمكن حدوثها حيث تم وضع تصور الأزمات والكوارث والتدريب على كيفية مجابهتها من خلال التنسيق بين الاجهزة الادارية والتنفيذية كما تضمن اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة بإجمالي 106 معده وإنشاء معسكر للإيواء العاجل بطاقة 200 اسرة وتزويده بالأسرة والبطاطين والاحتياجات اللازمة وعمل تجربة عملية لإخلاء عدد 3 مباني حكومية وتم استعراض دور كل جهة من الجهات المشاركة فى ادارة الازمة فى حالة حدوث اعمال تخريبية او كارثة طبيعية مثل الامطار الغزيرة و السيول.



و تم وضع تصور لاستعراض موقفين لحادثين إرهابيين بالمحافظة احدهما استهدف محطة توليد كهرباء العطف بمركز المحمودية والآخر إستهدف مستودع بترول بمركز كفر الدوار وتم عرض تعامل الاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة مع الحادثين والتحرك السريع الى موقع البلاغ ونقل المصابين بسيارات الاسعاف للمستشفيات العامة وعرض حالة الطوارئ بالمحافظة وتحرك قوات الدفاع المدني بسيارات الاسعاف واتخاذ كافة الاجراءات الامنية المتبعة وكذلك وضع تصور لظاهرة طبيعية عبارة تأثر المحافظة بأمطار غزيرة تصل إلى درجة السيول ببعض المراكز ادت الى غرق وانهيار عدد من المنازل وتوقف الحركة المرورية وتلف العديد من الزراعات.



واكدت "عبده "على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والشركات فى تقديم الدعم اللازم اثناء حدوث تلك الازمات الافتراضية مشيرة الى ان التدريب العملي المشترك لمجابهة الازمات يهدف الى اختبار قدرة المعدات والافراد على تنفيذ المهام و صقل المهارات ورفع حالة التأهب والاستعداد القصوى وتنمية مهارات القائمين عليها وسرعة التصرف حيال المواقف واتخاذ القرارات المناسبة للحد وتقليل من الآثار الناتجة عن تلك الازمات.