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منوعات

لا تأخذوا قرارات في الصيف.. فالحر يؤثر على التفكير بالسلب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:46 م
صدى البلد
نهى حمدي
تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل أو بآخر على تفكيرنا وحركتنا خلال اليوم، فأحدث الدراسات التي أجرتها كلية "تي . أتش" للصحة العامة بجامعة "هارفارد" أثبتت أن الحر يبطئ من عملية التفكير، فكيف ذلك؟.

وتوصل الأطباء القائمون على الدراسة هذا الأمر بعد قياسهم سرعة ردود فعل الطلاب صباحًا أثناء إحدى موجات الحر، وقارن الأطباء المتخصصون في طب البيئة، على مدى 12 يومًا، القدرات الإدراكية لـ44 طالبًا أثناء موجة الحر وبعدها، بحسب "العربية نت".

وكان 24 من هؤلاء الشباب، يتمتعون جميعًا بصحة جيدة، يعيشون في مسكن طلابي فيه مكيفات، حيث كان متوسط درجة الحرارة يبلغ 21.4 درجة مئوية في حين كان الطلاب الآخرون يعيشون في مبنى بلا تكييف يبلغ متوسط درجة الحرارة به 26.3 درجة مئوية.

ليجد الباحثون أن رد فعل الطلاب الذين لم يعيشوا في غرف مكيفة أبطأ بنسبة 13.4 في المئة في الاختبار الأول، وأحرزوا نتائج أقل بنسبة 13.3 في المئة في الاختبار الثاني مقارنة بالطلاب المقيمين في مساكن مكيفة.

وبجانب درجات الحرارة، أخذ الباحثون في الاعتبار أيضًا أثناء مدة الـ12 يومًا التلوث الضوضائي والرطوبة في الغرف، إضافة لعادات نوم الطلاب ونماذج أنشطتهم وعاداتهم الغذائية وما يتناولونه من مشروبات، حيث كان على هؤلاء أن يمارسوا عقب استيقاظهم مباشرة، اختبارين قصيرين على هواتفهم الذكية، كان أحد هذين الاختبارين عبارة عن التعرف بسرعة وبشكل صحيح على لون الكلمات والآخر كان حل مسائل حسابية بسيطة.

وقال جو ألين المشارك في إعداد الدراسة، إن الجانب الأكبر من التغطية الإعلامية تركز على الوفيات بينما "حقيقة الأمر أن الملايين يتأثرون بالموجات الحارة"، وأضاف "مع تغير المناخ وزيادة فترات الموجات الحارة، سنرى تأثيرًا أكبر على الأداء والتعلم".

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