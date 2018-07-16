لحظة وصول بوتين إلى قمة هلسنكي بسيارته المقاومة للرصاص.. فيديو

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أول قمة تجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، راكبا سيارة ليمو ضد الرصاص الروسية المصممة حديثًا من مشروع كورتزيه والتي ظهرت لأول مرة في حفل تنصيبه في مايو الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الروسي السيارة في الخارج بدلًا من المرسيدس.







وبصرف النظر عن سيارات الليموزين ، تخطط الشركات المصنعة لتوسيع أسطول كورتزيه، وبناء سيارات السيدان والسيارات الصغيرة، ويتوخى مشروع كورتزيه تصنيع سيارات فاخرة للمسؤولين الكبار، مع إتاحة المركبات للمبيعات للجمهور من الربع الأول من عام 2018 تحت العلامة التجارية اوروس.

