كليان مبابي يخطف الأضواء من كبار المونديال

حقق منتخب فرنسا،لقب بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا،وذلك بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية للمونديال.



وخطف كيليان مبابي مهاجم فرنسا، الأضواء من كبار المونديال أمثال كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار بمستواه الذي فاق كل التوقعات وبهدفه في مرمى كرواتيا،وأصبح مبابي أول صاعد يهز الشباك في نهائي كأس العالم منذ البرازيلي بيليه في 1958.



وحقق كيليان مبابي جائزة افضل لاعب صاعد في مونديال روسيا 2018 وذلك بعد تسجيله اربعة اهداف والمستوي الجيد الذي ظهر به وساعد فريقه لتحقيق اللقب الكبير.



ويؤمن يورجن كلينسمان الفائز مع ألمانيا بكأس العالم كلاعب والذي يعمل كناقد في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال البطولة أن مهاجم باريس سان جيرمان يستطيع أن يكون من أعظم اللاعبين في عالم كرة القدم.



وأضاف "مع انتقال رونالدو إلى يوفنتوس وارتباط اسم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بفرق أخرى إلى أين سيذهب هذا الشاب؟".



جدير الذكر ان كيليان مبابي الذي لعب في الموسم الماضي معارا إلى باريس سان جيرمان من موناكو وسينتقل بشكل دائم في صفقة كبيرة الموسم المقبل.