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تعليم

اليوم.. بدء تلقى تظلمات طلاب الأزهر ولمدة شهر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فى تلقى الطعون والتظلمات من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على درجات مواد الامتحانات، وذلك لمدة شهر.

ومن المقرر أن يتم تلقى طلبات الطعون والتظلمات لأول مرة فى الإدارات التعليمية داخل كل منطقة، بعدما كانت قبل ذلك فى المناطق نفسها بالمحافظات وقبلها كانت فى القاهرة.

وأناب الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، د. عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، وبلغت نسبة النجاح لهذ العام للقسمين العلمي والأدبي 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد غزة بفلسطين 69%.

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