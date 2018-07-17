الأزهر: ترجمة معانى القرآن الكريم إلى عدة لغات قريبا

أعلن مركز الأزهر للترجمة، عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات عدة وسيتم إتاحتها قريبا من خلال إصدارات ورقية والكترونية.



ويقدم مركز الأزهر للترجمة أولى ترجماته من خلال سلسلة "حقيقة الإسلام"، التي تشتمل على كتب تعرف بمقومات الإسلام، وحرصه على ترسيخ القيم، التي تعلو بمكانة الإنسان.



ويسعى مركز الأزهر على الترجمة لتقديم كل جديد من خلال ترحمة الكتب التي توضح الصورة الحقيقية للإسلام وتدعم التعايش السلمي بين الشعوب.



