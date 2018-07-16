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حوادث

إحالة 6 موظفين بإدارة مغاغة التعليمية للمحاكمة التأديبية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ايمن رياض
قررت النيابة الإدارية في محافظة المنيا، إحالة 6 موظفين بإدارة مغاغة التعليمية للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بتحرير وتزوير 195 إفادة وعقود عمل مؤقتة دون إبلاغ مديرية التعليم بالمحافظة، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانون.

وجاء قرار المستشار ناصر إبراهيم رئيس لجنة التأدييب بالنيابة الإدارية في المنيا، ونائب رئيس الهيئة، بإحالة الموظفين للمحكمة التأديبية عقب التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في مركز مغاغة تحت إشراف المستشار حمادة صايم مدير النيابة الإدارة بمغاغة.

وشملت قائمة المتهمين كل من: "ر ج ط" مسئولة ملفات العاملين بإدارة مغاغة التعليمية، "ر م ا" معلمة بمدرسة أطنية الابتدائية رقم "1"، "ع و ف" مسئول الماهيات بالإدارة، "ط م م" مختص شئون العاملين، "ع م ع" مدير شئون العاملين وحاليًا بالمعاش، و"م ع ا" مدير مدرسة أطنية الابتدائية رقم "1".

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