رئيس شعبة الأدوية يتحدث عن صناعة الدواء ومستقبلها بصيادلة المنوفية

نظمت اليوم لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية محورا جديدا فى التدريب والتأهيل لشباب الصيادلة تضمن الصناعة الدوائية ومستقبل الصيادلة فى منظومة الصناعة حاضر فيها رئيس شعبة الأدوية بالغرفة العامة التجارية الدكتور على عوف.



وقال المتحدث الإعلامى للنقابة الدكتور محمود قصد، إن اليوم يهدف الى توجيه شباب الصيادلة للتعمق فى مجالات العمل الصيدلى المتعددة وفتح آفاق جديدة امام الصيادلة بسوق العمل الطبى والتى حاضر فيها دكتور حسام حشمت المدرب المعتمد للعديد من الشركات العالمية.



واكد، أنه تم استعراض مستقبل صناعة الأدوية بمصر والعقبات التى تواجه قطاع من أهم قطاعات الدولة وكيفية التعامل مع تلك العقبات للحفاظ على صناعة دوائية ترتقى بمستقبل صناعى دوائى قوى وقد تناول هذا المحور رئيس شعبة الأدوية الدكتور على عوف.