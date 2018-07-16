ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس شعبة الأدوية يتحدث عن صناعة الدواء ومستقبلها بصيادلة المنوفية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:16 م
صدى البلد
محمد احمد
نظمت اليوم لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية محورا جديدا فى التدريب والتأهيل لشباب الصيادلة تضمن الصناعة الدوائية ومستقبل الصيادلة فى منظومة الصناعة حاضر فيها رئيس شعبة الأدوية بالغرفة العامة التجارية الدكتور على عوف.

وقال المتحدث الإعلامى للنقابة الدكتور محمود قصد، إن اليوم يهدف الى توجيه شباب الصيادلة للتعمق فى مجالات العمل الصيدلى المتعددة وفتح آفاق جديدة امام الصيادلة بسوق العمل الطبى والتى حاضر فيها دكتور حسام حشمت المدرب المعتمد للعديد من الشركات العالمية.

واكد، أنه تم استعراض مستقبل صناعة الأدوية بمصر والعقبات التى تواجه قطاع من أهم قطاعات الدولة وكيفية التعامل مع تلك العقبات للحفاظ على صناعة دوائية ترتقى بمستقبل صناعى دوائى قوى وقد تناول هذا المحور رئيس شعبة الأدوية الدكتور على عوف.

ترشيحاتنا

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

وليد فواز يثير حيرة جمهوره بدبلة زواجه من مي سليم

بعد وعد الملك سلمان.. إيران ترسل خطابا للسعودية

رئيسة كرواتيا تأسر قلوب المعجبين في نهائي كأس العالم

النيابة: أحد المتهمين بقضية أطفال المريوطية تستر على جريمة

إسرائيل تقصف حدود العراق.. لهذا السبب

غضب فى المقاصة من أحمد الشيخ واتجاه لوقف المفاوضات معه

مبابي يكشف عن موقفه بشأن البقاء في باريس سان جيرمان

رسميا..مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري باستاد السلام

يوفنتوس يسدد 50 مليون يورو من مقابل التعاقد مع رونالدو بعد عام

جوائز كأس العالم..مودريتش أفضل لاعب ومبابي أفضل صاعد

ضبط شبكة تهريب سرية داخل مطار القاهرة وتورط موظفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

جمهور تايوان يودع سيلين ديون بعد نجاح حفلاتها .. فيديو

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 إلى باريس
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه.. فيديو
عبد العزيز: شركات عالمية تبحث عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر.. فيديو
أوباما يرقص مع الجدة سارة خلال جولته بـ كينيا.. فيديو
حمدي عبد العزيز: بوابة إلكترونية لتسويق المناطق البترولية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟