عامل يقتل مزارعا بسبب السير في أرضه بشبين القناطر

انهال عامل بالسكين على مزارع في قرية كفر طحا بشبين القناطر ولم يتركه الا جثة هامدة، بسبب قيام المجني عليه بالسير في أرض زراعية ملك المتهم، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول "وجدى. ص" 45 سنة مزارع جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات بأنحاء الجسد.



وانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجنى عليه بينهما خلافات سابقة بسبب قيام المجنى عليه بالسير في أرض زراعية ملك المتهم وقام الأهل والجيران بفض المشاجرات.



ويوم الحادث تجددت الخلافات عندما شاهد المتهم المجني عليه يسير مرة أخرى بأرضه فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بإخراج سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.



تمكن المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث من القبض على المتهم "أحمد. أ" 26 سنة عامل وبالتحقيق معه أرشد عن السكين المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

