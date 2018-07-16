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حوادث

تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ٣٠ يوليو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:38 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الارهابية لجلسة ٣٠ يوليو الجاري.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة.

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