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ديني

مرصد الأزهر: كتَّاب يرفضون ترجمة أعمالهم إلى اللغة العبرية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:01 ص
الكاتبة البريطانية
الكاتبة البريطانية كاملة شمسي
محمد شحتة
تابع الأزهر الشريف، من خلال مرصده للغات الأجنبية، ما يخص القضية الفلسطينية وما ينشر عنها فى دول العالم.

وسلط مرصد الأزهر الضوء، على ما تم فى إحدى دور النشر الإسرائيلية حيث صادفت الشهر الماضي، إجراءً غير مألوف؛ حينما طلب القائمون على إحدى دور النشر الإسرائيلية الحصول على حقوق نشر أحدث كتابين للكاتبة البريطانية "كاملة شمسي"، ذات الأصول الباكستانية، والتي حصدت جوائز أدبية عدة.

ويشار إلى أن كتب الكاتبة "شامزي" نُشرت داخل إسرائيل، لا سيما كتابها "الظلال المحترقة " الذي نشرته دار نشر "كِتِر" باللغة العبرية في 2010م.

ورفضت الكاتبة نشر أحدث كتابين لها باللغة العبرية داخل إسرائيل، استجابةً للمنظمات الاجتماعية الفلسطينية، التي طلبت من الأدباء والمثقفين وقف التعاون مع المصادر ودور النشر الإسرائيلية.

ولم تكن الكاتبة البريطانية، هي الأولى التي أوقفت نشر ترجمة كتبها إلى اللغة العبرية؛ إذ سبقها إلى ذلك الكاتب السويدي "هينيج مانكل"، الذي تصدَّر عناوين الصحف العبرية، حينما شارك مع عدد من نشطاء السلام على متن سفينة "مافي مرمرة" التابعة لأسطول الحرية، للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، وتقديم الدعم الإنساني لهم.

وبعد أن اعتدت القوات الصهيونية على أسطول الحرية؛ أعلن "هينيج مانكل" وقف ترجمة كتبه إلى العبرية، ونشرها داخل الكيان الصهيوني، ولكن مع مرور الوقت، عدل عن رأيه، وصارت كتبه تنشر بالعبرية مرة أخرى.

وفي عام 2005م، أعلن الكاتب البريطاني "تشينا ميويلي" -وهو من كبار كُتاب الخيال العلمي والفانتازيا- عن رفضه ترجمة كتبه إلى اللغة العبرية. يقول الناشر الإسرائيلي، "راني جِرِف": "وددت نشر أحد كتبه الرائعة، وطلبت ذلك من وكلائه، لكنهم أبلغوني باستحالة ذلك، فطلبت منه أن يكتب المقدمة التي يراها، ونترجمها على وضعها دون تغيير، ثم نطبعها دون تحرير الكتاب، لكن "تشينا ميويلي" رفض، وأصرَّ على موقفه.

ويتضح من ذلك أن رفض ترجمة الكتب العلمية والأدبية إلى اللغة العبرية على ضوء تطورات الوضع السياسي ليس مسألةً جديدة، لكن؛ هل هي ظاهرة متنامية؟ إن المفكرين والأدباء الإسرائيليين يعتبرون أن عدة مناطق -لا سيما السوق البريطاني والدول الاسكندنافية- يستعصى فيها بيع الكتب الإسرائيلية المترجمة.

وذكر كتاب وأدباء إسرائيليون أن الوضع السياسي قد يتسبب في تقلص أعداد الكتب الإسرائيلية المترجمة، وعزوف عام لإنتاج بعض الأدباء، مما سيؤدي إلى خروج بعض الوكلاء المحليين بقولهم إن الأدب الإسرائيلي لن يترجم لأسباب سياسية، لكن عندما يتعلق الأمر بالكتاب الأجانب الذين يرفضون ترجمة كتبهم إلى العبرية؛ فالأمر يصبح أكثر تعقيدًا.

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