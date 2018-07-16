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أخبار العالم

أوباما يرقص مع الجدة سارة خلال جولته بـ كينيا.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:47 م
اوباما والجدة سارة
اوباما والجدة سارة
على صالح
واصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جولته في كينيا، اليوم الاثنين، متجها إلى قرية كوجيلو في المنطقة الغربية من البلاد لافتتاح مركزه الجديد للشباب.

وانضم إلى اخيه غير الشقيق، أوما أوباما، الجدة سارة، البالغة من العمر 96 عاما، اقدم أرملة عجوز في عائلة الرئيس الامريكي السابق، في يوم قضوه في الاحتفال والرقص قليلا خلال حفل إطلاق مركز ساوتي كو.

وجاء رقص الرئيس الأمريكي السابق خلال الاحتفالية من باب المجاملة، حيث أدى بأفضل ما يستطيع، عندما استدعى إلى خشبة المسرح لتقديم رقصة مرتجلة، ثم دعا الجدة سارة للانضمام إليه، وفي غضون ثوان، قرر الرئيس السابق انهاء استعراضه بحركات تقليدية.

ولم تكن الجدة سارة مندهشة أثناء استقبالها للرئيس السابق دون زوجته ميشيل وابنته ساشا أوباما، اللتين اختارتا البقاء في باريس وقضاء ليلة واحدة استمتعتا من خلالها بحفل للمطربة بيونسيه.


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