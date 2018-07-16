ضبط 1540 عبوة مواد غذائية و456 نوعا من السلع التموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، من ضبط 1540 عبوة مواد غذائية و456 نوعا من السلع التموينية واسطوانات الغاز ومستحضرات التجميل في حملات أمنية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون وقطور.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السياره رقم 2871 ل س أ قياده المدعو" محمود م ا " 27 سنة مقيم بقريه صا الحجر بمركز بسيون حالف مرورها بقريه محله مرحوم محمله (35) اسطوانه غاز تجاريه مدعمة غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 703 جنح أ د ط مركز طنطا 2018 م فيما ضبط "اسامه ا ع "28 سنة مقيم بقرية ابشواى بمركز قطور المدير المسئول عن مخبز المدعو" مصطفى ا ا "وبحوزته (100) كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 505 جنح مركز قطور 2018 م.



كما ضبط" بليغ ا م "47 سنة صاحب محل بقاله بقرية بلتاج بمركز قطو وبحوزته (399) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 519 جنح مركز قطور 2018 م ، كما ضبط "محمود م ا "33 سنة صاحب محل بقاله ببندر كفرالزيات مقيم بقرية دلبشان بدائرة المركز وبحوزته ( 315) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 22751 جنح مركز كفرالزيات 2018 م.



كما تمكنت القوات من ضبط "ابراهيم م م ""31 سنة صاحب محل بقاله ببندر بسيون مقيم بذات الناحية. وبحوزته ( 292) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه فى المحضر رقم 11500 جنح مركز بسيون 2018 م، كما ضبط "عبدالسلام ف م "45 سنة صاحب محل بقاله بمنطقة السلخانه بثان طنطا مقيم شارع رشدي بدائرة القسم وبحوزته ( 231 ) عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 1026 جنح أ د ط ثان طنطا 2018م .



كما ضبط "علاء م ع "42 سنة صاحب محل بقاله ببندر كفرالزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته (100) عبوة مواد غذائيه غير مدون عليه السعر فى المحضر رقم 22700 جنح مركز كفرالزيات 2018 م ، كما ضبط " وليد ع م "صاحب محل مبيدات زراعيه ببندر بسيون ومديره المسئول عنه المدعو "على خ ع "26 سنة مقيم بذات الناحيه وبحوزته عدد (70) عبوة مبيدات زراعيه منتهيه الصلاحيه فى المحضر رقم 11501 جنح مركز بسيون 2018م ، كما ضبط "سامح ا د "42 سنة صاحب محل بقاله ببندر كفر الزيات – مقيم بذات الناحيه .. وبحوزته عدد (48) عبوه مواد غذائيه .. غير مدون عليها السعر .. فى المحضر 22758 جنح مركز كفرالزيات 2018 م.



كما ضبط "حامد ن ا "صاحب محل مستحضرات تجميل بشارع سعيد – ثان طنطا ومديره المسئول عنه المدعو" عبدالفتاح ا ع "24 سنة مقيم بقرية الرجديه – مركز طنطاوبحوزته (84) عبوة مستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه فى المحضر رقم 1015 جنح أ د ط ثان طنطا 2018م ، كما ضبط "عبدالحليم ح ب " صاحب مخبز بقرية حصه اكوه بمركز كفرالزيات -مقيم بذات الناحية لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 28 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 11 احوال قسم مباحث تموين كفرالزيات، كما ضبط "محمد س ب" صاحب مخبز بقرية حصه اكوه بمركز كفرالزيات والمسئول عنه المدعوة / اميمه ص مقيمه بذات الناحيه لقيامها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 29 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 12 احوال قسم مباحث تموين كفرالزيات 2018 م .



تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع المشار اليها .